Marocchino ucciso in strada | arrestato Massimo Adriatici | assessore leghista di Voghera video

Clamorosi sviluppi dopo la morte di un 39enne Marocchino, a Voghera. I carabinieri hanno arrestato nella notte l'assessore leghista alla sicurezza, Massimo Adriatici. L'immigrato era stato colpito ieri notte da un colpo di pistola esploso da un uomo con cui aveva avuto una lite. Il ferito era stato trasportato al pronto soccorso in condizioni che non discrete, poi si sono aggravate sino al decesso. Secondo la ricostruzione dell'emittente locale Pavia Uno Tv, attorno alle 22,30, ...

