Lauren Caton | la 19enne rapita e segregata in una villa di lusso si salva grazie a un fazzoletto di carta | “Chiami la polizia | sono una persona scomparsa”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sabato pomeriggio in un affollato centro commerciale. Il cameriere di un fast-food si sta prendendo una breve pausa fumando una sigaretta all’aperto quando ad un certo punto passa davanti a lui una ragazza che cammina mano nella mano con un uomo: li ha già visti poco prima,stati suoi clienti e lui aveva urlato e inveito per un piccolo problema con il suo ordine. La giovane lo guarda dritto negli occhi, stabilisce un contatto visivo e poi fa improvvisamente cadere per terra proprio davanti a lui undiappallottolato. Guarda un’ultima volta il cameriere e poi si allontana veloce. Questo, incuriosito, si accorge che ...

Sono ormai lontani i dieci giorni da incubo che ha trascorso l'inglesea Vilamoura in Portogallo. Tenuta in ostaggio per oltre una settimana e violentata ripetutamente,è riuscita a fuggire dopo dieci giorni di fuoco. Ora ha realizzato il suo sogno e ..., una 19enne britannica, ha ultimamente visto il suo aguzzino, che l'aveva violentata e tenuta prigioniera per dieci giorni, venire condannato in Portogallo dal locale tribunale di Faro. ...A tenere prigioniera la 19enne Lauren Caton è stato un uomo di nome Donald Fernandes, da poco condannato a 14 anni di carcere ...