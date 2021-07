Jerry Calà rivela: 'Ero in preda a un improvviso successo' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come dimenticare un grande film che ha accompagnato le estati italiane negli anni ottanta? “Sapore di mare” è stata una delle commedie di maggior successo del cinema italiano. Uno dei personaggi principali della commedia era 'Luca' interpretato dal noto attore italiano Jerry Calà. Il film è basato sull'intreccio di storie riguardanti diverse famiglie tra cui quella di Luca. Luca (Jerry Calà) si innamora di Marina e tra i due inizia una scanzonata storia d'amore. «Gli sguardi finali tra me e Marina Suma hanno lasciato proprio un'emozione» ha raccontato Jerry Calà. Ma il ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come dimenticare un grande film che ha accompagnato le estati italiane negli anni ottanta? “Sapore di mare” è stata una delle commedie di maggiordel cinema italiano. Uno dei personaggi principali della commedia era 'Luca' interpretato dal noto attore italiano. Il film è basato sull'intreccio di storie riguardanti diverse famiglie tra cui quella di Luca. Luca () si innamora di Marina e tra i due inizia una scanzonata storia d'amore. «Gli sguardi finali tra me e Marina Suma hanno lasciato proprio un'emozione» ha raccontato. Ma il ...

Advertising

idefleunam : RT @tudifrudi: La metafora di questo paese potrebbe essere il palinsesto di ieri sera, su Rai 3 il documentario agghiacciante sul G8, su RT… - infoitcultura : Jerry Calà, compleanno in Arena. Valpiana guastafeste: «Povera Verona» - infoitcultura : 'Buon compleanno Jerry,' all'Arena di Verona la festa per Calà, un super evento in diretta su RTL 102.5 - infoitcultura : Jerry Calà festeggia i 70. I Gatti di Vicolo Miracoli? 'Non è escluso il ritorno magari insieme a teatro' - d0n0tl00katme : RT @tudifrudi: La metafora di questo paese potrebbe essere il palinsesto di ieri sera, su Rai 3 il documentario agghiacciante sul G8, su RT… -