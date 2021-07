Green pass obbligatorio dal 26 luglio: cosa succederà e tutti i limiti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Atteso per domani il nuovo decreto Covid. Il Green pass servirà per viaggi, spettacoli e sport mentre si discute ancora dei ristoranti al chiuso. Cambiano anche i parametri per le zone gialle, sul punto si cerca l’accordo con le regioni. Le misure per fronteggiare l’eventuale quarta ondata del Covid, che saranno inserite nel prossimo decreto legge, si stanno ancora scrivendo. Martedì sera sono emerse ancora una volta tutte le distanze non solo tra Regioni e governo, in particolare sui criteri che determineranno il passaggio da un colore all’altro, ma anche all’interno della stessa maggioranza. Si discute soprattutto sull’utilizzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Atteso per domani il nuovo decreto Covid. Ilservirà per viaggi, spettacoli e sport mentre si discute ancora dei ristoranti al chiuso. Cambiano anche i parametri per le zone gialle, sul punto si cerca l’accordo con le regioni. Le misure per fronteggiare l’eventuale quarta ondata del Covid, che saranno inserite nel prossimo decreto legge, si stanno ancora scrivendo. Martedì sera sono emerse ancora una volta tutte le distanze non solo tra Regioni e governo, in particolare sui criteri che determineranno ilaggio da un colore all’altro, ma anche all’interno della stessa maggioranza. Si discute soprattutto sull’utilizzo ...

