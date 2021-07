FIFA 22 riuscirà a non essere il solito calcistico velocissimo e dai ritmi forsennati?

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel calcio reale, alcuni dei migliori giocatori al mondo sono Romelu Lukaku e Robert Lewandowski, attaccanti grandi e potenti che segnano valanghe di gol. Ma nel mondo di, i migliori attaccanti tendono adpiccoli, agili e hanno un ritmo estremamente elevato. Wissam Ben Yedder, un talento meno noto che gioca per l'AS Monaco, è uno dei giocatori più popolari inUltimate Team semplicemente perché può sfrecciare per il campo. "Devo dire che è abbastanza difficile bilanciare il gioco, quindi non si tratta solo di velocità e non solo di attributi fisici", ammette Sam Rivera, produttore del gameplay di. "Il ...