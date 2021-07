El?bieta | la sopravvissuta tra i bambini del ghetto di Varsavia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Aveva solo sei mesi El?bieta Ficowska quando le fu fatto pagare il prezzo della “diversità” stabilito da qualcun altro, colpevole solo di essere nata nel posto e nel tempo sbagliato. Perché lei, El?bieta era nata lì, in quello che i nazisti avevano trasformato in una prigione a cielo aperto per gli ebrei, neldi. Non era l’unica a pagare quella colpa El?bieta, che a quei tempi era solo una neonata. Insieme a lei anche quelli che sono ricordati da tutti come ideldi. Erano tanti, troppi. Erano più di 80000 quelli che durante la Seconda Guerra Mondiale restarono ...