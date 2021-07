Elisabetta Canalisi torna in tv Condurrà ' Vite da Copertina' | dal 1Â° settembre su TV8

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo anni di assenza dalle scene, la showgirlCanalissul piccolo schermo al timone di 'da' in onda in prima tv assoluta dal 1 °alle ore 17.30 su TV8. Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalisi

Dopo anni di assenza dalle scene, la showgirlCanalis torna sul piccolo schermo al timone di 'Vite da Copertina' in onda in prima tv assoluta dal 1 ° settembre alle ore 17.30 su TV8. Il rotocalco, giunto alla sesta edizione, sarà ...Dopo anni di assenza dalle scene, la showgirlCanalis torna sul piccolo schermo al timone di 'Vite da Copertina' in onda in prima tv assoluta dal 1 ° settembre alle ore 17.30 su TV8. Il rotocalco, giunto alla sesta edizione, sarà ...Elisabetta Canalis torna in tv dopo anni di assenza dal grande pubblico televisivo. Sarà lei infatti la nuova padrona di casa del programma ...Maddalena Corvaglia paparazzata a Milano insieme a Paolo Berlusconi: cosa succede fra i due che si definiscono solo amici?