Dalla Francia: Il PSG dopo Ramos vuole koulibaly. Leonardo chiama De Laurentiis

Nasser Ghanim Al-Khelaïfi, patron del PSG vuole il doppio colpo in difesa, dopo Ramos punta koulibaly. Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, il PSG vuole koulibaly, nonostante l'arrivo di Sergio Ramos. Il club parigino continua a seguire il senegalese e non è da escludere un nuovo assalto. Nei giorni scorsi, secondo il portale, ci sarebbe stato un incontro tra l'agente di koulibaly, Ramadani, e il PSG. Possibili novità potrebbero esserci nelle prossime settimane. In questi giorni di ritiro a Dimaro, koulibaly si ...

