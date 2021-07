“Caso di vaiolo delle scimmie isolato in Texas: l’uomo è rientrato dalla Nigeria” (Di mercoledì 21 luglio 2021) È un uomo rientrato in Texas dalla Nigeria ad aver contratto il vaiolo delle scimmie. La notizia la riporta il New York Times. Secondo la definizione dell’Iss, “si tratta di una rara malattia virale che si trova per lo più nei paesi tropicali dell’Africa centrale e occidentale. Viene chiamata vaiolo delle scimmie perché fu scoperta nelle scimmie da laboratorio nel 1958. In seguito, studi su animali in Africa hanno riscontrato evidenze virologiche d’infezione in scoiattoli, che si ritiene svolgano un ruolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) È un uomoinad aver contratto il. La notizia la riporta il New York Times. Secondo la definizione dell’Iss, “si tratta di una rara malattia virale che si trova per lo più nei paesi tropicali dell’Africa centrale e occidentale. Viene chiamataperché fu scoperta nelleda laboratorio nel 1958. In seguito, studi su animali in Africa hanno riscontrato evidenze virologiche d’infezione in scoiattoli, che si ritiene svolgano un ruolo ...

