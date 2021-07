BlackRock: «Nel 2020 troppo alti gli stipendi dei vertici Fca» (Di mercoledì 21 luglio 2021) BlackRock, società di investimento newyorkese, primo asset manager al mondo, ha alzato il tiro contro gli stipendi delle quotate europee. Come ha riportato Milano Finanza, nelle assemblee dei soci il colosso americano ha bocciato il 33% delle 2.215 relazioni sulla remunerazione relative ai compensi corrisposti nel 2020 ai vertici aziendali, un dato in netta crescita L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021), società di investimento newyorkese, primo asset manager al mondo, ha alzato il tiro contro glidelle quotate europee. Come ha riportato Milano Finanza, nelle assemblee dei soci il colosso americano ha bocciato il 33% delle 2.215 relazioni sulla remunerazione relative ai compensi corrisposti nelaiaziendali, un dato in netta crescita L'articolo

Advertising

osv_angelo : RT @CalcioFinanza: BlackRock, uno dei maggiori asset manager al mondo, contro il caro stipendi dei membri del cda. Nel mirino anche Fca: «N… - CalcioFinanza : BlackRock, uno dei maggiori asset manager al mondo, contro il caro stipendi dei membri del cda. Nel mirino anche Fc… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie BlackRock: «Nel 2020 troppo alti gli stipendi dei vertici Fca»: BlackRock, società di investiment… - ADVISOR_ONLINE : Nelle assemblee dei soci @blackrock ha bocciato il 33% delle 2.215 relazioni sulla remunerazione relative ai compen… - blackrockIT : In BlackRock facciamo leva su strumenti chiave, in particolare il votare come azionista informato,per rappresentare… -

Ultime Notizie dalla rete : BlackRock Nel BPER Banca, a Rimini un nuovo Centro Private ... coinvolgendo le fabbriche prodotto Arca Fondi e Optima SIM e la partnership con BlackRock per l'... previdenziale, della protezione della persona e nel passaggio generazionale. I Banker si possono ...

Pandemia, Whirlpool e G8 di Genova: il silenzio della sinistra ...Perché la sinistra arriva muta dopo aver tanto comunicato? Cosa è accaduto in questi venti anni nel ... I grandi fondi finanziari, da Blackrock alle banche come Morgan Stanley, enunciano una sorta di ...

BlackRock stoppa gli stipendi d’oro Advisoronline BlackRock: «Nel 2020 troppo alti gli stipendi dei vertici Fca» I dubbi di BlackRock si concentrano sulla «discrezione utilizzata dal cda di Fca nel procedere a modifiche in corso d’opera per adeguare i bonus target alla crisi da Covid», aggiustamenti che hanno ...

Accordo con Arrival per i furgoni elettrici nelle città europee Consegne a emissioni zero. "La domanda di acquisti online è alle stelle, ma questa domanda deve essere soddisfatta in modo responsabile e le preoccupazioni sull'inquinamento causato dai veicoli di con ...

... coinvolgendo le fabbriche prodotto Arca Fondi e Optima SIM e la partnership conper l'... previdenziale, della protezione della persona epassaggio generazionale. I Banker si possono ......Perché la sinistra arriva muta dopo aver tanto comunicato? Cosa è accaduto in questi venti anni... I grandi fondi finanziari, daalle banche come Morgan Stanley, enunciano una sorta di ...I dubbi di BlackRock si concentrano sulla «discrezione utilizzata dal cda di Fca nel procedere a modifiche in corso d’opera per adeguare i bonus target alla crisi da Covid», aggiustamenti che hanno ...Consegne a emissioni zero. "La domanda di acquisti online è alle stelle, ma questa domanda deve essere soddisfatta in modo responsabile e le preoccupazioni sull'inquinamento causato dai veicoli di con ...