Anna Tatangelo | stop alle voci | “Non lo farò”

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 21 luglio 2021)interviene sulla vicenda. La nota cantante smentisce ogni voce su un’indiscrezione diffusa qualche settimana fa. La famosa cantante ed ex compagna di Gigi D’Alessio (Profilo Instagram ufficiale)Mediaset ha deciso di affidarsi adper rilanciare i suoi ascolti. La nota cantante condurrà infatti “Scene da un Matrimonio”, programma cult negli anni 90 ideato da Gianni Ippoliti. Il format si concentra sul seguire i preparativi della futura coppia di sposi. Leggi anche-> Love is in the air, anticipazioni 21 luglio: Selin rinuncia per sempre a Serkan Nel frattempo un’altra ...