Zingaretti: 'Dire a giovani di non vaccinarsi è come spingere a disertare' (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti invitare i giovani a non vaccinarsi è grave, e il prezzo da pagare sarebbe perdere la battaglia contro il virus, "come se in guerra si ... Leggi su globalist (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo il presidente della Regione Lazio Nicolainvitare ia nonè grave, e il prezzo da pagare sarebbe perdere la battaglia contro il virus, "se in guerra si ...

SkyTG24 : Covid, Zingaretti: 'Dire no al vaccino è come spingere a disertare' - Corriere : Salvini sostiene che vaccinare i giovani non serve e che è «demenziale minacciare con l’ago un diciottenne». «Una v… - MediasetTgcom24 : Zingaretti: 'Dire a giovani di non vaccinarsi è come spingere a disertare' #nicolazingaretti… - carlo1493 : Zingaretti (anche se forse sarebbe meglio dire tutto il PD) non ha niente da dire? - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Zingaretti: 'Dire a giovani di non vaccinarsi è come spingere a disertare' #nicolazingaretti -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Dire Zingaretti: 'Dire a giovani di non vaccinarsi è come spingere a disertare' Secondo il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti invitare i giovani a non vaccinarsi è grave, e il prezzo da pagare sarebbe perdere la battaglia contro il virus, "come se in guerra si invitassero le persone a disertare". "Se tu hai ...

Covid, Zingaretti: "Dire no al vaccino è come spingere a disertare" Ne è convinto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervistato da Il Corriere della Sera . ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI ...

Zingaretti: "Dire a giovani di non vaccinarsi è come spingere a disertare" TGCOM Vaccini, Zingaretti duro su Salvini: il paragone con i disertori “Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile di giovani si vaccini”.

Zingaretti "Una vergogna invitare i giovani a non vaccinarsi" ROMA (ITALPRESS) – "Il punto è vaccinare le persone. Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile di giovani si vaccini". Lo affe ...

