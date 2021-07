Vaccini: in Italia superato 50% completamente vaccinati (Di martedì 20 luglio 2021) Il totale delle persone vaccinate in Italia (persone che hanno completato il ciclo vaccinale) sono 27.581.936, il 51,07 % della popolazione over 12. E' quanto emerge dall'ultimo Report del governo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) Il totale delle persone vaccinate in(persone che hanno completato il ciclo vaccinale) sono 27.581.936, il 51,07 % della popolazione over 12. E' quanto emerge dall'ultimo Report del governo, ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I dati dell'Iss dimostrano che i vaccini in Italia stanno funzionando incredibilmente bene. Evitano le formi più gr… - RobertoBurioni : Ostacolare con vaccini sicuri ed efficaci la diffusione di un virus mortale che ci ha distrutto socialmente, cultur… - CottarelliCPI : In Francia annunciano l’obbligo di vaccinazione per medici e restrizioni per chi non è vaccinato. Possibile che in… - happytomlivson : è frustrante davvero non si meritano i nostri sacrifici se poi vengono vanificati così perché agosto è sacro quindi… - massimosab : RT @italianelcuore3: Vaccini: in Italia superato 50% completamente vaccinati ?? CAPRE TELEDIPENDENTI ?AGLI ORDINI DELLA BANDA BASSOTTI @Agen… -