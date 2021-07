Tragedia a bordo di un volo Ryanair: passeggero ha un malore e muore, pilota costretto all’atterraggio di emergenza in Francia (Di martedì 20 luglio 2021) Tragedia a bordo di un volo Ryanair: un passeggero di 84 anni è morto molto probabilmente a causa di un attacco di cuore. È successo lunedì 19 luglio a bordo di un volo partito da Manchester, nel Regno Unito, e diretto a Malaga, in Spagna, come riferisce il tabloid britannico Sun. L’uomo ha perso i sensi poco dopo il decollo e sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso: il personale di bordo è subito intervenuto attivando la procedura di emergenza e ha anche chiesto se ci fosse un medico tra i passeggeri. Si sono qualificate una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021)di un: undi 84 anni è morto molto probabilmente a causa di un attacco di cuore. È successo lunedì 19 luglio adi unpartito da Manchester, nel Regno Unito, e diretto a Malaga, in Spagna, come riferisce il tabloid britannico Sun. L’uomo ha perso i sensi poco dopo il decollo e sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso: il personale diè subito intervenuto attivando la procedura die ha anche chiesto se ci fosse un medico tra i passeggeri. Si sono qualificate una ...

Advertising

FQMagazineit : Tragedia a bordo di un volo Ryanair: passeggero ha un malore e muore, pilota costretto all’atterraggio di emergenza… - FreddieTee : @Gonnyword Assolutamente sì. Poi c'era stata la tragedia il Pessotto. Io non mi scordo di Cannavaro che lascia la c… - ReTwitStorm_ita : #Tragedia in #Piscina, #Bimbo di 6 anni #Muore #Annegato dopo un #Malore a #Bordo vasca - DottBellavia : In diretta dalla Germania! Una tragedia prevedibile? Vite spezzate, famiglie distrutte, morti e dispersi. I Nostri… - valtiberina : Tragedia ieri a Città di Castello, muore bimbo di 5 anni a bordo di una piscina -