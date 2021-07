Scuola, "I vaccini obbligatori possono salvare l'anno scolastico". Parla il capo dei presidi (Di martedì 20 luglio 2021) “Lo abbiamo detto più volte, il momento della persuasione è passato, ora è necessario trovare una forma di obbligo anche per il personale della Scuola perché il tempo stringe e il prossimo anno scolastico è alle porte”. Il capo dei presidi, Antonello Giannelli, non ha dubbi su quale sia il modo migliore per prepararsi all'autunno, quando arriverà il momento di tornare in classe: introdurre l'obbligo vaccinale per il personale scolastico e gli studenti non è un tabù, anzi è lo strumento migliore per archiviare la stagione dell'emergenza e tornare a vivere la Scuola ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 luglio 2021) “Lo abbiamo detto più volte, il momento della persuasione è passato, ora è necessario trovare una forma di obbligo anche per il personale dellaperché il tempo stringe e il prossimoè alle porte”. Ildei, Antonello Giannelli, non ha dubbi su quale sia il modo migliore per prepararsi all'autunno, quando arriverà il momento di tornare in classe: introdurre l'obbligo vaccinale per il personalee gli studenti non è un tabù, anzi è lo strumento migliore per archiviare la stagione dell'emergenza e tornare a vivere la...

