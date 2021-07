Risolvere errore "rete non identificata" su Windows (Di martedì 20 luglio 2021) La connessione a internet, di solito, è automatica su ogni PC e basta collegare il cavo di rete o cliccare la rete Wi-Fi rilevata per connettersi online. In alcuni casi possiamo imbatterci in un errore o un problema di connessione di rete. Il messaggio che compare in caso di errore può essere quello della rete non identificata o di impossibilità a connettersi a quella rete. Ci accorgiamo del problema anche perché l'icona della connessione di rete vicino l'orologio, sia quella del Wi-Fi che quella del cavo ethernet, mostra un punto ... Leggi su navigaweb (Di martedì 20 luglio 2021) La connessione a internet, di solito, è automatica su ogni PC e basta collegare il cavo dio cliccare laWi-Fi rilevata per connettersi online. In alcuni casi possiamo imbatterci in uno un problema di connessione di. Il messaggio che compare in caso dipuò essere quello dellanono di impossibilità a connettersi a quella. Ci accorgiamo del problema anche perché l'icona della connessione divicino l'orologio, sia quella del Wi-Fi che quella del cavo ethernet, mostra un punto ...

