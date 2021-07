Primo Appuntamento, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di martedì 20 luglio 2021) Ieri sera è andata in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) una nuova puntata di Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello nel 2001. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Primo Appuntamento del 20 Luglio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Primo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 luglio 2021) Ieri sera è andata in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) una nuovadi, il dating show condotto da Flavio Montrucchio, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello nel 2001. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladidel 20 Luglio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladi...

Advertising

Inter_TV : ?? | PRIMO GIORNO ?? Dove potete trovare il primo allenamento di @hakanc10 in nerazzurro? ???? ?? Appuntamento alle 21… - Cosma74 : RT @INerazzurro: Di fronte al male non ci sono bandiere. Forza e coraggio #ivangazidis, appuntamento al primo derby - 100sturzo : RT @rubbettinobooks: Ziccone: 'È stata una sorpresa molto piacevole, che è venuta a trovarmi nel mio “minuzioso presente” - come direbbe Bo… - Lara02371435 : @RegioneER oggi il mio compagno ha fissato l’appuntamento per la prima dose.. primo gg disponibile 8 settembre.. co… - maevercg : ora guardo primo appuntamento magari capisco come non fallire nella vita -