Portraits on stage 2021 – Arte in Cammino | ecco quando

(Di martedì 20 luglio 2021) Mario Perrotta e Settimocielo in scena per il Festival Multidisciplinare nella Valle dell’Aniene, appuntamento speciale il 24 luglio Continua il viaggio dioninattraverso la Valle dell’Aniene con un appuntamento speciale previsto per il 24 luglio con il premio Ubu Mario Perrotta che presenta Un Bès – Antonio Ligabue presso i Giardini della Rocca Abbaziale di Subiaco. Dopo tanti anni, l’attore drammaturgo e regista leccese torna a calcare i palcoscenici della città metropolitana di Roma, con questa pièce eccezionale, dedicata a uno tra più importanti artisti visivi ...

wordsandmore1 : ? A luglio prosegue il viaggio del Festival Multidisciplinare attraverso la Valle dell’Aniene e la Città di Roma co… - wordsandmore1 : ? A luglio prosegue il viaggio del Festival Multidisciplinare attraverso la Valle dell’Aniene e la Città di Roma co… - wordsandmore1 : ? A luglio prosegue il viaggio del Festival Multidisciplinare attraverso la Valle dell’Aniene e la Città di Roma co… -

Ultime Notizie dalla rete : Portraits stage

politicamentecorretto.com

Il 25 e il 26 giugno si inaugura Il Sentiero dei Piccoli, una rassegna di spettacoli adatti anche a famiglie e bambini/e. Il 25 giugno a Gerano (RM), alle ore 18.00, la compagnia Opera Prima presenta ...On2021 27 GIUGNO ore 18.00 LICENZA - Villa di Orazio MEMORIE DI UN CIABATTINO Produzione Twain Centro di Produzione Danza & Anonima Teatri di Yoris Petrillo e Aleksandros Memetaj con ...Mario Perrotta e Settimocielo in scena per il Festival Multidisciplinare nella Valle dell’Aniene, appuntamento speciale il 24 luglio ...Continua il viaggio di Portraits on stage 2021 – Arte in Cammino attraverso la Valle dell’Aniene con un appuntamento speciale previsto per il 24 luglio con il premio Ubu Mario Perrotta che presenta Un ...