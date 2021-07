Movimento e giusta alimentazione | il programma per la salute degli smart worker

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 luglio 2021) La mancata attenzione al benessere psicofisico delle componenti di un’azienda si traduce spesso in un incremento dei costi e in un calo della produttività. Ed è per questo che è nata Fitprime Corporate, che punta appunto al benessere dei dipendenti e accompagna le aziende in un percorso di wellbeing che tocca quattro aree differenti: attività fisica, nutrizione, salute e condivisione.