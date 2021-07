Milan, l’AD Ivan Gazidis ha un cancro alla gola (Di martedì 20 luglio 2021) Sgomento nella comunità rossonera: all’Amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: con un comunicato apparso sui proprio canali ufficiali, il Milan ha reso note le condizioni di salute del proprio Amministratore Delegato Ivan Gazidis. Al dirigente sudafricano è stato diagnosticato un carcinoma alla gola: queste le parole apparse sul sito del club rossonero. “AC Milan informa tutti i propri sostenitori e gli ... Leggi su zon (Di martedì 20 luglio 2021) Sgomento nella comunità rossonera: all’Amministratore delegato del, è stato diagnosticato un carcinomaUn vero e proprio fulmine a ciel sereno: con un comunicato apparso sui proprio canali ufficiali, ilha reso note le condizioni di salute del proprio Amministratore Delegato. Al dirigente sudafricano è stato diagnosticato un carcinoma: queste le parole apparse sul sito del club rossonero. “ACinforma tutti i propri sostenitori e gli ...

