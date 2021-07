Milan | gli è stato diagnosticato un tumore alla gola | “Sono fiducioso”

Leggi su vesuvius

(Di martedì 20 luglio 2021) Il dirigente delha annunciato la tremenda notizia personale: “Mi èun carcinoma”. Come stanno le cose(Getty Images)un carcinomaall’ad Gazidis: “di avere un completo recupero. La mia diagnosi dimostra l’importanza di controlli medici reri, anche se non si hanno sintomi. Mi sento di incoraggiare veramente tutti a dare prioritàpropria salute e di non sottovalutare la ...