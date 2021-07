L’apertura di As: “Un’altra estate low cost” (Di martedì 20 luglio 2021) Nella prima pagina di AS, del 20 luglio 2021, viene dato risalto al mercato delle squadre della Liga. In particolare viene specificato come, anche in questa sessione di mercato, i club non siano particolarmente attivi e cercano colpi a parametro zero. Questo il titolo scelto: “Un’altra estate ‘low cost'”. Poi ancora: “I club spagnoli hanno pagato solo 21 dei 60 acquisti effettuati finora. Si moltiplicano le stelle che arrivano da svincolati: Alaba, Memphis, Aguero, Eric Garcia, Marcos Paulo, Dmitrovic, Mandi, Bacca…”. FOTO: Prima pagina AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) Nella prima pagina di AS, del 20 luglio 2021, viene dato risalto al mercato delle squadre della Liga. In particolare viene specificato come, anche in questa sessione di mercato, i club non siano particolarmente attivi e cercano colpi a parametro zero. Questo il titolo scelto: “‘low'”. Poi ancora: “I club spagnoli hanno pagato solo 21 dei 60 acquisti effettuati finora. Si moltiplicano le stelle che arrivano da svincolati: Alaba, Memphis, Aguero, Eric Garcia, Marcos Paulo, Dmitrovic, Mandi, Bacca…”. FOTO: Prima pagina AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

nightmare_jrock : Venne utilizzata come sigla d'apertura per l'anime Moryo No Hako e un'altra delle loro canzoni, - HOpalkova : RT @Macry79: Non si può confrontare Mahur con Zenyep. Una è per l'apertura e comprensione e ha guarito l'uomo che amava l'altra ha pensato… - BenattiJonathan : @andreaconcetti @ValdeseChiesa La storia dietro a questa chiesa è lunga, ma affascinante. Principalmente credo che… - jessica_helen25 : RT @Macry79: Non si può confrontare Mahur con Zenyep. Una è per l'apertura e comprensione e ha guarito l'uomo che amava l'altra ha pensato… - Macry79 : Non si può confrontare Mahur con Zenyep. Una è per l'apertura e comprensione e ha guarito l'uomo che amava l'altra… -

Ultime Notizie dalla rete : L’apertura Un’altra Olimpiadi Tokyo: i portabandiera di tutte le Nazioni alla Cerimonia d'Apertura. Paese per Paese, tutti i nomi OA Sport