Krause: «Dal primo giorno a Parma ho sempre voluto uno come Buffon» (Di martedì 20 luglio 2021) Il presidente del club emiliano ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del ritorno in gialloblù di Gigi Buffon Kyle Krause, presidente del Parma, è stato intervistato dai microfoni de La Gazzetta di Parma. Il numero uno del club emiliano, in particolar modo, ha analizzato il ritorno di Gigi Buffon, che ha scelto i gialloblù per gli ultimi momenti della sua carriera: «Dal mio arrivo a Parma ho sempre avuto l’ambizione di portare in squadra uno come Buffon. La prima volta che ne abbiamo parlato è stato nello spogliatoio della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Il presidente del club emiliano ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del ritorno in gialloblù di GigiKyle, presidente del, è stato intervistato dai microfoni de La Gazzetta di. Il numero uno del club emiliano, in particolar modo, ha analizzato il ritorno di Gigi, che ha scelto i gialloblù per gli ultimi momenti della sua carriera: «Dal mio arrivo ahoavuto l’ambizione di portare in squadra uno. La prima volta che ne abbiamo parlato è stato nello spogliatoio della ...

