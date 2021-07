I gelati Ben & Jerry’s non saranno più venduti nei territori palestinesi occupati da Israele (Di martedì 20 luglio 2021) Anche se i riflettori mediatici sulla situazione in Cisgiordania si sono spenti dopo gli annunci sul “cessate il fuoco”, la situazione in quella polveriera Mediorientale resta una delle tante “questioni” irrisolte. Le tensioni proseguono quotidianamente, anche se se ne parla molto meno. Ma quanto accade (da anni) nei terreni palestinesi “occupati da Israele” ha portato a una decisione epocale da parte di una delle più note aziende mondiali di gelato: la Ben and Jerry’s, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto di licenza e la partnership con l’impresa che distribuisce i suoi gelati in quella zona. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Anche se i riflettori mediatici sulla situazione in Cisgiordania si sono spenti dopo gli annunci sul “cessate il fuoco”, la situazione in quella polveriera Mediorientale resta una delle tante “questioni” irrisolte. Le tensioni proseguono quotidianamente, anche se se ne parla molto meno. Ma quanto accade (da anni) nei terrenida” ha portato a una decisione epocale da parte di una delle più note aziende mondiali di gelato: la Ben and, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto di licenza e la partnership con l’impresa che distribuisce i suoiin quella zona. ...

