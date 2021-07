Green pass obbligatorio, come sarà: una dose per bar e ristoranti "open", 2 per concerti e trasporti (Di martedì 20 luglio 2021) Il compromesso del Green pass. E' quello a cui stanno lavorando Regioni, maggioranza e Cts e che, già dall'inizio della prossima settimana, vedrà estendere l'uso della... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 luglio 2021) Il compromesso del. E' quello a cui stanno lavorando Regioni, maggioranza e Cts e che, già dall'inizio della prossima settimana, vedrà estendere l'uso della...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Meloni garantisce che 'prima o poi' si vaccinerà e poi polemizza: 'Ma i vaccinati contagiano oppure no?' C'è chi dovrebbe dare il buon esempio e poi c'è l'asse Salvini - Meloni senza neanche una dose di vaccino al 20 luglio. Non solo, Per la Capa di Fratelli d'Italia l'obbligo del green pass per poter usufruire di servizi pubblici è esagerato e "economicida." "Immaginare di applicare in Italia un Green pass come quello immaginato da Macron sarebbe un disastro per l'economia. ...

Green Pass e obbligo vaccinale, tra libertà e salute (di M. D'Egidio) Sta facendo molto discutere la proposta di rendere il Green Pass obbligatorio per alcune attività ed esercizi pubblici, sull'esempio di altri Paesi, come la Francia di Macron. Secondo le destre di Meloni e Salvini, tale strumento rappresenterebbe un ...

Green Pass e vaccini, al vaglio nuovo decreto: domani cabina di regia e Cdm Rai News Dl Covid, Green pass esteso e nuovi criteri per i colori delle Regioni: le ipotesi Da decidere anche la possibile proroga dello stato d'emergenza in scadenza il 31 luglio: le ipotesi sono estenderlo fino a ottobre 2021 o gennaio 2022 Nei ristoranti potrebbe prevalere l'idea del sott ...

Aeroporto di Napoli, bloccati viaggiatori diretti all’estero: oltre il green pass servono altri moduli Motivo? Arrivati al check in non erano in possesso di tutti i documenti necessari per poter viaggiare verso destinazioni estere che chiedono una serie di moduli oltre il green pass che è fondamentale ...

