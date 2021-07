Green pass all’italiana: pochi divieti e no all’obbligo vaccinale per salvare l’estate e un Governo diviso (Di martedì 20 luglio 2021) Da qualsiasi lato si provi ad analizzare la situazione surreale generata dal Coronavirus nell’ultimo anno e mezzo e il conseguente approccio alle sue soluzioni, si ottiene sempre, come risultato, l’ennesima constatazione di una polarizzazione, già in atto da tempo, destinata a inasprire i conflitti di una società malata, divisa e ormai irrimediabilmente protesa verso il baratro dell’ennesima e, forse fatale, crisi di sistema. Nella lotta alla Pandemia, il mondo si è definitivamente spaccato in due fazioni contrapposte: da una parte, i sostenitori del partito del “No a tutto” – alle mascherine, ai vaccini, alla dittatura sanitaria, alle chiusure e, adesso, al Green ... Leggi su tpi (Di martedì 20 luglio 2021) Da qualsiasi lato si provi ad analizzare la situazione surreale generata dal Coronavirus nell’ultimo anno e mezzo e il conseguente approccio alle sue soluzioni, si ottiene sempre, come risultato, l’ennesima constatazione di una polarizzazione, già in atto da tempo, destinata a inasprire i conflitti di una società malata, divisa e ormai irrimediabilmente protesa verso il baratro dell’ennesima e, forse fatale, crisi di sistema. Nella lotta alla Pandemia, il mondo si è definitivamente spaccato in due fazioni contrapposte: da una parte, i sostenitori del partito del “No a tutto” – alle mascherine, ai vaccini, alla dittatura sanitaria, alle chiusure e, adesso, al...

