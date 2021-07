Friuli Doc dal 9 al 12 settembre 2021, torna la Stiria (Di martedì 20 luglio 2021) Gradite conferme e piacevoli ritorni per l’edizione 2021 del Friuli Doc, che aprirà i battenti giovedì 9 settembre alle 17.30 per abbassare il sipario domenica 12 a mezzanotte. Nella seduta di giunta di questa mattina, l’assessore al turismo Maurizio Franz ha reso noto che la Stiria ha accolto l’invito dell’amministrazione comunale a prendere parte alla kermesse: lo stand sarà collocato nell’area di via Aquileia adiacente a Piazzetta del Pozzo. Prevista la presenza di 25 Pro Loco dell’area collinare. Come già precedentemente annunciato, saranno coinvolte numerose vie e piazze della città, da via Gemona a piazzetta ... Leggi su udine20 (Di martedì 20 luglio 2021) Gradite conferme e piacevoli ritorni per l’edizionedelDoc, che aprirà i battenti giovedì 9alle 17.30 per abbassare il sipario domenica 12 a mezzanotte. Nella seduta di giunta di questa mattina, l’assessore al turismo Maurizio Franz ha reso noto che laha accolto l’invito dell’amministrazione comunale a prendere parte alla kermesse: lo stand sarà collocato nell’area di via Aquileia adiacente a Piazzetta del Pozzo. Prevista la presenza di 25 Pro Loco dell’area collinare. Come già precedentemente annunciato, saranno coinvolte numerose vie e piazze della città, da via Gemona a piazzetta ...

enrica_emme : @humarius Hai ragione, ho scritto gusti di frontiera invece è Friuli doc. In ogni caso il commento è uguale, manife… - enrica_emme : A me sembra una follia! #gorizia #gustidifrontiera - UdineseTV : Friuli Doc: dal 9 al 12 settembre torna anche la Stiria - - messveneto : Friuli Doc, tornano gli stand della Stiria. Coinvolte 25 Pro loco del Collinare: La kermesse aprirà i battenti giov… - gri_il : @IlFriuli Giusto @M_Fedriga facciamo anche Friuli DOC, non abbiamo abbastanza contagi. Bravo, bisogna far salire il… -