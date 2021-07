Estorsioni e raid armati con mitragliatrici | tre arresti a Pozzuoli

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMinacce econe pistole per estorcere denaro, dagli 800 ai 3mila euro, da titolari di attività di ristorazione, commercianti al dettaglio e rivenditori nel mercato ittico di. In tre, a(Na), sono stati arrestati dai carabinieri e sono accusati di estorsione, tentata estorsione in concorso, detenzione e porto illegale di armi con le aggravanti delle finalità mafiose. Le attività investigative hanno messo in luce alcuni episodi estorsivi messi in atto, tra il mese di settembre ed il mese di dicembre 2017, da un gruppo di soggetti facenti ...

Le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia hanno permesso di raccogliere gravi indizi di reità a carico degli indagati in ordine a seiin danno di titolari di attività ......permesso di raccogliere gravi indizi di reità a carico degli indagati in ordine a seiin ... avrebbe posto in essere numerosiarmati ed esplosione di colpi d'arma da fuoco (oltre 10 in ...Minacce e raid armati con mitragliatrici e pistole per estorcere denaro, dagli 800 ai 3mila euro, da titolari di attività di ristorazione, commercianti al dettaglio e rivenditori nel mercato ittico di ...POZZUOLI – Raid armati, estorsioni con mitragliatrici e nel nascondiglio il libro mastro: a Pozzuoli, in provincia di Napoli, i carabinieri del comando provinciale partenopeo, hanno eseguito una ordin ...