eFootball PES | Neymar è il nuovo ambasciatore | sarà anche l’uomo copertina di PES 2022? – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

GamingToday4 : eFootball PES: Neymar è il nuovo ambasciatore, sarà anche l’uomo copertina di PES 2022? - GameSailors : Neymar Jr. è il nuovo ambasciare della serie eFootball PES - News - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Konami ha scelto il nuovo volto della sua serie calcistica: il nuovo uomo copertina di #PES2021 è l'attaccante Neymar Jr. h… - ArmandaGelsomin : RT @Multiplayerit: eFootball PES: Neymar è il nuovo ambasciatore, sarà anche l'uomo copertina di PES 2022? - Brutosaaur : RT @Multiplayerit: eFootball PES: Neymar è il nuovo ambasciatore, sarà anche l'uomo copertina di PES 2022? -

Ultime Notizie dalla rete : eFootball PES

Sarà Neymar Jr. il nuovo ambasciatore di tutti i titoli calcistitici di Konami, a partire da2021 Season Update. Ad annunciarlo in queste ore è la stessa compagnia, che ha anche rilasciato una dichiarazione dell'attaccante del Paris Saint - Germain e della nazionale brasiliana. '...ha firmato con Konami Digital Entertainment un accordo che lo rende ambasciatore di tutti i titoli della software house nipponica che hanno per oggetto il calcio, quindi di2021 e ...Un nuovo testimonial sarà l’ambasciatore ufficiale di PES 2022: l’annuncio di Konami per uno dei più grandi talenti del settore calcistico.La questione licenze è sempre molto importante per i giocatori e appassionati di calcio: scopriamo se la Serie B sarà presente nel nuovo FIFA.