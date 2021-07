Covid, 3.558 nuovi casi e 10 decessi in 24 ore (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo balzo dei numeri dei contagi Covid in Italia. I nuovi positivi, registrati dal Ministero della Salute sono 3.558 in crescita rispetto ai 2.072 di ieri a fronte di un numero decisamente superiore di tamponi processati, 218.705 (ieri erano stati circa 89 mila), con un tasso di positività che cala all'1,62%. Lieve crescita dei decessi, a 10 (+3).I guariti sono 1.761 mentre gli attuali positivi toccano quota 49.310 in crescita di 1.785. Lieve crescita dei ricoverati nei reparti ordinari, con i degenti sono 1.194 (+6); altrettanto live l'incremento nelle terapie intensive, 165 (+3) con 11 nuovi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo balzo dei numeri dei contagiin Italia. Ipositivi, registrati dal Ministero della Salute sono 3.558 in crescita rispetto ai 2.072 di ieri a fronte di un numero decisamente superiore di tamponi processati, 218.705 (ieri erano stati circa 89 mila), con un tasso di positività che cala all'1,62%. Lieve crescita dei, a 10 (+3).I guariti sono 1.761 mentre gli attuali positivi toccano quota 49.310 in crescita di 1.785. Lieve crescita dei ricoverati nei reparti ordinari, con i degenti sono 1.194 (+6); altrettanto live l'incremento nelle terapie intensive, 165 (+3) con 11...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24… - repubblica : ?? Covid in Italia, il bollettino: 3.558 nuovi contagiati, 10 morti nelle ultime 24 ore - Bettibu7 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, s… - sscalcionapoli1 : Coronavirus – In Italia 3.558 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore - folucar : RT @irastadilarsson: #ITALIA 20/7/2021 Positivi: 3.558 ? ai test rapidi: 545 Decessi: 10 Ricoveri: +6 T. I: +3 ? ingressi: 11 Guariti:… -