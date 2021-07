Conte: "Giù le mani dal reddito di cittadinanza. Ho chiesto a Draghi una posizione chiara" (Di martedì 20 luglio 2021) Giuseppe Conte scende in campo e difende a spada tratta il reddito di cittadinanza, una delle battaglie storiche del Movimento finito sotto attacco di diverse forza politiche, a partire da Iv, Fdi, Lega e Fi. L’ex premier e leader in pectore del M5S, in un lungo post su Facebook, spiega di averne parlato ieri con il presidente del Consiglio, nell’incontro a Palazzo Chigi, e chiede una posizione ferma di Draghi. “Ieri - esordisce - ho sollecitato il Presidente Draghi a prendere una posizione chiara e ferma in merito a un dibattito ‘inquinato’ che si ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) Giuseppescende in campo e difende a spada tratta ildi, una delle battaglie storiche del Movimento finito sotto attacco di diverse forza politiche, a partire da Iv, Fdi, Lega e Fi. L’ex premier e leader in pectore del M5S, in un lungo post su Facebook, spiega di averne parlato ieri con il presidente del Consiglio, nell’incontro a Palazzo Chigi, e chiede unaferma di. “Ieri - esordisce - ho sollecitato il Presidentea prendere unae ferma in merito a un dibattito ‘inquinato’ che si ...

