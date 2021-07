Campania, il bollettino: 233 positivi, terapie intensive in crescita (Di martedì 20 luglio 2021) Sono 233 i positivi del giorno, in Campania, per il bollettino dell’Unità di crisi della Regione. I tamponi effettuati sono 7.168. Il tasso positivi/tamponi è al 3,2%. Si registra 1 deceduto nelle ultime 48 ore e 2 morti in precedenza ma registrati ieri. Crescono le terapie intensive: ieri i posti occupati erano 10, oggi salgono a 13. Stesso discorso per i ricoveri ordinari: ieri i posti occupati erano 181, oggi sono 184. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 13 Posti letto di degenza disponibili: ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021) Sono 233 idel giorno, in, per ildell’Unità di crisi della Regione. I tamponi effettuati sono 7.168. Il tasso/tamponi è al 3,2%. Si registra 1 deceduto nelle ultime 48 ore e 2 morti in precedenza ma registrati ieri. Crescono le: ieri i posti occupati erano 10, oggi salgono a 13. Stesso discorso per i ricoveri ordinari: ieri i posti occupati erano 181, oggi sono 184. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 13 Posti letto di degenza disponibili: ...

