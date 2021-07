Calciomercato Milan – Scambio Romagnoli-Coutinho, tutta la verità (Di martedì 20 luglio 2021) Alessio Romagnoli al Barcellona e Philippe Coutinho al Milan? Ipotesi lanciata, nelle ultime ore, in Spagna. A quanto pare non verosimile Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 luglio 2021) Alessioal Barcellona e Philippeal? Ipotesi lanciata, nelle ultime ore, in Spagna. A quanto pare non verosimile

Advertising

Gazzetta_it : Calciomercato Milan, sì di Kaio Jorge: ora serve il sì del Santos. Summit per #Kessie - carlolaudisa : Sulla Gazzetta di oggi il sì di #KaioJorge al #Milan. Ora via alla trattativa con il #Santos per averlo subito.… - DiMarzio : #Milan | Ufficiale il ritorno di #BrahimDiaz dal #RealMadrid - mirkopioltini74 : RT @RudyGaletti: ??????Il #Milan è ad un passo da #KaioJorge: contratto di 5 anni per il ????, commissione da €5M e offerta confermata da €6M p… - SEMPREFMILAN : RT @cmdotcom: #Diaz: 'Il #Milan merita il 100%. Il 10 è un numero pesante, ma sono pronto. Traguardi grazie Pioli, con Ancelotti...' https:… -