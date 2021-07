Calciomercato Inter, vice-Lukaku: Petagna e Scamacca nel mirino (Di martedì 20 luglio 2021) Calciomercato Inter: nel ruolo di vice-Lukaku, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino anche Andrea Petagna e Gianluca Scamacca L’Inter valuta diversi profili per rimpolpare l’attacco di Simone Inzaghi, soprattutto alla voce quarta punta. Nei radar della dirigenza campione d’Italia non c’è solo Keita: stando al Corriere dello Sport anche Scamacca e Petagna sarebbero sotto la lente d’ingrandimento dei nerazzurri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Marotta e Ausilio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021): nel ruolo di, i nerazzurri avrebbero messo nelanche Andreae GianlucaL’valuta diversi profili per rimpolpare l’attacco di Simone Inzaghi, soprattutto alla voce quarta punta. Nei radar della dirigenza campione d’Italia non c’è solo Keita: stando al Corriere dello Sport anchesarebbero sotto la lente d’ingrandimento dei nerazzurri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Marotta e Ausilio ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter incontra l'agente di #Lazaro: il #Benfica spinge per il prestito dell'esterno - Gazzetta_it : Nandez, c'è il sì di Inzaghi: Inter e Cagliari al lavoro, domani in Lega per l'intesa #Nandez - Gazzetta_it : #Calciomercato #Inter-Cagliari, asse caldo. #Dalbert e #Nainggolan sull’isola, #Nandez senza fretta - masinusina : RT @calciomercatoit: #Inter, #Nandez può sbloccarsi con una nuova formula e con l'inserimento di #Pinamonti nell'affare - Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? #Cagliari, idea #Pinamonti e #Fazio: Giovanni #Simeone verso la cessione La partenza di #Nandez (#Inter) permetterà a… -