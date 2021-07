Calcio: Roma sempre più vicina a Xhaka, accordo con l'Arsenal a un passo (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - La Roma è sempre più vicina a Granit Xhaka. Il 28enne centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale Svizzera potrebbe unirsi ai nuovi compagni la prossima settimana nel ritiro in Portogallo. L'accordo tra Roma e i 'Gunners' è praticamente fatto anche grazie alla volontà del calciatore che spinge per approdare alla corte di José Mourinho. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021), 20 lug. - (Adnkronos) - Lapiùa Granit. Il 28enne centrocampista dell'e della Nazionale Svizzera potrebbe unirsi ai nuovi compagni la prossima settimana nel ritiro in Portogallo. L'trae i 'Gunners' è praticamente fatto anche grazie alla volontà del calciatore che spinge per approdare alla corte di José Mourinho.

