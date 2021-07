Autonomie alpine | nasce gruppo di lavoro tra Uniud e Regioni speciali

Advertising

LucaMercanti1 : Autonomie alpine, nasce gruppo di lavoro tra Università di Udine e Regioni speciali - IlFriuli : Autonomie alpine, l'@uniud fa rete. Convenzione quadro fra Università di Udine, @regioneFVGit, Valle d’Aosta e Prov… - UdineseTV : Autonomie alpine: nasce il gruppo di lavoro dall’accordo fra UniUd e Regioni speciali - -

Ultime Notizie dalla rete : Autonomie alpine

... referente della convenzione quadro e direttrice del dipartimento di Scienze giuridiche dell'Ateneo - vive una stagione complessa, in cui anche lespeciali scoprono quanto fragili siano le ......speciale " attivato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Ateneo friulano e del "Laboratorio di Innovazione istituzionale per l'Autonomia integrale " LIA/ASASpeciali" ...Una giornata di studio dedicata alla flessibilità fiscale e alle zone franche in programma ad Aosta il 17 settembre sarà il primo appuntamento del tavolo di lavoro istituito oggi a Udine attraverso la ...Kaswalder: “Ma lo Stato indulge all’accentramento”. Rita Mattei: “Mai così importanti come nell’emergenza Covid” ...