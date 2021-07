Acciona all’ “Ecomed 2030” in Sicilia per presentare i dissalatori che producono acqua potabile a meno di 1€ al metro cubo (Di martedì 20 luglio 2021) La società spagnola leader mondiale nella gestione del ciclo integrato dell’acqua, ha condiviso tutti i vantaggi che la Sicilia potrebbe trarre dall’implementazione degli impianti di desalinizzazione con la tecnica dell’osmosi inversa durante il panel “Dal mare, l’acqua per resistere al climate change” Con un lungo portfolio di best practice in tutto il mondo e anche alle isole Pelagie, con Pantelleria, Lampedusa e Linosa, il colosso spagnolo Acciona è stato protagonista di Catania 2030 – Green expo del Mediterraneo l’evento di riferimento nel settore dell’acqua e ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 luglio 2021) La società spagnola leader mondiale nella gestione del ciclo integrato dell’, ha condiviso tutti i vantaggi che lapotrebbe trarre dimplementazione degli impianti di desalinizzazione con la tecnica dell’osmosi inversa durante il panel “Dal mare, l’per resistere al climate change” Con un lungo portfolio di best practice in tutto il mondo e anche alle isole Pelagie, con Pantelleria, Lampedusa e Linosa, il colosso spagnoloè stato protagonista di Catania– Green expo del Mediterraneo l’evento di riferimento nel settore dell’e ...

