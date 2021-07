Una Vita anticipazioni 24 luglio 2021, figlio di Lolita sta morendo? (Di lunedì 19 luglio 2021) Nella puntata di Una Vita in onda sabato 24 luglio 2021 vedrete che Lolita sarà disperata quando si accorgerà che l’acqua miracolosa che proviene da Cabrahigo non ha nessun effetto su bambino. Le sue condizioni infatti peggiorano ora dopo ora e la donna inizia a disperarsi chiedendo al piccolo di non mollare e di lottare per restare in Vita. Ma che cosa sta succedendo al figlio di Lolita e Antonito? L’episodio della telenovela spagnola sarà trasmesso su Canale 5 alle ore 14:10. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame spagnole, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 luglio 2021) Nella puntata di Unain onda sabato 24vedrete chesarà disperata quando si accorgerà che l’acqua miracolosa che proviene da Cabrahigo non ha nessun effetto su bambino. Le sue condizioni infatti peggiorano ora dopo ora e la donna inizia a disperarsi chiedendo al piccolo di non mollare e di lottare per restare in. Ma che cosa sta succedendo aldie Antonito? L’episodio della telenovela spagnola sarà trasmesso su Canale 5 alle ore 14:10. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame spagnole, ...

