Tom Cruise ha indiscutibilmente rotto le ***** lettera aperta

(Di lunedì 19 luglio 2021) Fastidioso come una zanzara, inquietante come una maschera di cera del madame Tussauds che ha preso vita, convinto delle sue mosse come il sorcio che finalmente conquista la cucina quando i proprietari di casa sono in vacanza. Tom, haile. Non c’è altro modo per dirtelo. Ti abbiamo visto, solo una settimana fa, a Wimbledon, alla finale tra Djokovic e Berrettini. Qualcosa ci suggerisce che non stavi tifando Berrettini. La sera stessa, eccoti in tribuna a Wembley a tifare Inghilterra nella finale Euro2020. Sappiamo com’è andata (risata collettiva). E infine ieri, domenica 18 luglio, rispunti a Silverstone per fare la ...