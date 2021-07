Tokyo 2020, sale l’allerta per i contagi: la situazione in Giappone (Di lunedì 19 luglio 2021) Primi atleti contagiati nel villaggio olimpico sale l’allerta a quattro giorni dall’inizio di Tokyo 2020. Una Olimpiade che si preannuncia già unica: la prima della storia a essere stata rinviata di un anno e la prima in un anno dispari. La pandemia ha influito non poco sulla rassegna dai cinque cerchi, con forfait e tanta paura e le gare che non avranno la presenza del pubblico. Intanto nelle ultime ore, con l’arrivo delle delegazioni dei vari paesi da tutto il mondo, iniziano anche a salire i contagi. Leggi anche: Giochi di Tokyo: Barbie celebra le atlete italiane Il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Primi atletiati nel villaggio olimpicoa quattro giorni dall’inizio di. Una Olimpiade che si preannuncia già unica: la prima della storia a essere stata rinviata di un anno e la prima in un anno dispari. La pandemia ha influito non poco sulla rassegna dai cinque cerchi, con forfait e tanta paura e le gare che non avranno la presenza del pubblico. Intanto nelle ultime ore, con l’arrivo delle delegazioni dei vari paesi da tutto il mondo, iniziano anche a salire i. Leggi anche: Giochi di: Barbie celebra le atlete italiane Il ...

