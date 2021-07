Teatro Opera, sindacati a Franceschini, Raggi e Zingaretti: incontro necessario (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – “Gentilissimi onorevoli, a seguito della nomina del sovrintendente Carlo Fuortes alla carica di amministratore delegato della Rai, si richiede quale indirizzo si intenda assumere in merito alla eventuale nomina del successore da proporre al ministro dei Beni Culturali”. È quanto scrivono Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom, Fials e le Rsu del Teatro dell’Opera di Roma in una lettera che ha in oggetto una “richiesta di incontro” indirizzata al ministro della Cultura, Dario Franceschini, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – “Gentilissimi onorevoli, a seguito della nomina del sovrintendente Carlo Fuortes alla carica di amministratore delegato della Rai, si richiede quale indirizzo si intenda assumere in merito alla eventuale nomina del successore da proporre al ministro dei Beni Culturali”. È quanto scrivono Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom, Fials e le Rsu deldell’di Roma in una lettera che ha in oggetto una “richiesta di” indirizzata al ministro della Cultura, Dario, al presidente della Regione Lazio, Nicola, alla sindaca di Roma, Virginia, e ...

