Su Focus il volo di Jeff Bezos nello spazio con la sua 'Blue Origin' (Di lunedì 19 luglio 2021) Martedì 20 luglio , in diretta su ' Focus ', dalle 14:30 - è la volta del lancio della ' New Shepard ' di Jeff Bezos , che porterà oltre l'orbita terrestre il 18enne Oliver Daemen e l'aviatrice 82enne ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 luglio 2021) Martedì 20 luglio , in diretta su '', dalle 14:30 - è la volta del lancio della ' New Shepard ' di, che porterà oltre l'orbita terrestre il 18enne Oliver Daemen e l'aviatrice 82enne ...

Advertising

DietrolaNotizia : Focus: il volo di Jeff Bezos nello spazio con la sua Blue Origin - TonNervetti : @Focus_it È proprio in volo in questo momento tra Pavia e Milano.(intercettato su @flightradar24 ) - speragire : Turisti nello spazio Il 20 luglio, dalle 15:00 alle 16:30, in diretta su FOCUS il volo del primo civile nello spazi… - Stasera_in_TV : FOCUS: (22:15) Le meraviglie del parco di Yellowstone - Una vita in volo (Documentario) #StaseraInTV 13/07/2021 #SecondaSerata - opo_serie1 : RT @ItalianAirForce: #VelivoliStorici: oggi un focus sul velivolo Campini #Caproni che fu un aereo sperimentale, progettato negli anni '30… -