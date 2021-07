Stasera Italia | in arrivo 4 speciali estivi in prime time al lunedì

(Di lunedì 19 luglio 2021) Veronica Gentili Rete4 non rinuncia all’informazione innemmeno d’estate. Del resto le notizie non vanno in vacanza e, anzi, si susseguono di giorno in giorno rimbalzando dai palazzi della politica ai luoghi del green pass. Così, oltre all’ormai stabile appuntamento con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi (al mercoledì), il canale diretto da Sebastiano Lombardi porterà in prima serata quattrodi, il. Secondo quanto apprendiamo, da26 luglio il programma di accesscondotto da ...

Advertising

LuigiBrugnaro : È stata la Vittoria della rinascita, della squadra, dell’amicizia, dell’orgoglio e del cuore. Grazie Azzurri, avere… - angelomangiante : L'Italia c'è. È bello, bellissimo il nostro Paese. A condividere tutti insieme sogni e passione. Brividi forti. Che… - andreabettini : Transito della Stazione Spaziale Internazionale visibile da tutta l'Italia stasera fra le 22.54 e le 23.01. Sarà al… - MarcoVaccari12 : RT @SilviaTeresa14: Galli a Stasera Italia ha dichiarato: 'questo vaccino è testato sulla 1° versione del virus di Wuhan, ben anche si vacc… - Lelina288 : RT @SilviaTeresa14: Galli a Stasera Italia ha dichiarato: 'questo vaccino è testato sulla 1° versione del virus di Wuhan, ben anche si vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Italia

Il Tempo

PALERMO, 19 LUG Si è svoltain via D'Amelio, nel 29/mo anniversario della strage in cui furono uccisi, Paolo Borsellino ... il responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Giovanni ...... 'E' un irresponsabile' - - > Leggi Anche Covid, Letta: 'Salvini ride e scherza sui vaccini, è irresponsabile' 'Il virus - spiega Galli a '' - sta circolando su persone non vaccinate ...Cosa vedere stasera in TV, lunedì 19 luglio 2021? Ecco la programmazione di oggi con trailer, trama e cast dei film migliori.Si è svolta stasera in via D'Amelio, nel 29/mo anniversario della strage in cui furono uccisi, Paolo Borsellino e gli agenti di scorta la tradizionale fiaccolata in memoria delle vittime, organizzata ...