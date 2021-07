Sicilia, deputato no-vax paragona il green pass al tatuaggio degli ebrei nei lager nazisti (Di lunedì 19 luglio 2021) Una foto di un tatuaggio che ricorda quello degli internati nei lager nazisti accompagnato dalla scritta: “A breve… per chi non si allinea… magari pratica inserita in un Dpcm! Sapevatelo…” con tanto di hashtag “#malatemporacurrunt”, in riferimento al green pass. È il post su Facebook del deputato all’Assemblea regionale Siciliana di Attiva Sicilia, Sergio Tancredi, ex appartenente al M5s, che paragona le regole sul green pass al marchio impresso sulla pelle degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Una foto di unche ricorda quellointernati neiaccompagnato dalla scritta: “A breve… per chi non si allinea… magari pratica inserita in un Dpcm! Sapevatelo…” con tanto di hashtag “#malatemporacurrunt”, in riferimento al. È il post su Facebook delall’Assemblea regionalena di Attiva, Sergio Tancredi, ex appartenente al M5s, chele regole sulal marchio impresso sulla pelle...

