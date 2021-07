Shailene Woodley: "Le scene di sesso col reggiseno non sono realistiche" (Di lunedì 19 luglio 2021) Shailene Woodley si lamenta dello scarso realismo nella rappresentazione delle scene di sesso quando, in alcuni film, si vede la donna tenere indosso il reggiseno. Shailene Woodley ha criticato l'eccesso di pudore di tante produzioni americani spiegando che le scene di sesso in cui la donna indossa il reggiseno sarebbero non realistiche. Shailene Woodley sarà a breve su Netflix com il romance L'ultima lettera d'amore, disponibile dal 23 luglio. In una nuova intervista con ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 luglio 2021)si lamenta dello scarso realismo nella rappresentazione dellediquando, in alcuni film, si vede la donna tenere indosso ilha criticato l'eccesso di pudore di tante produzioni americani spiegando che lediin cui la donna indossa ilsarebbero nonsarà a breve su Netflix com il romance L'ultima lettera d'amore, disponibile dal 23 luglio. In una nuova intervista con ...

POPCORNTVit : 'L'ultima lettera d'amore', qualche curiosità sul film romantico con Shailene Woodley - saracheseicessa : Shailene Woodley con i capelli lunghi >>>>>> Divergent era - matiofubol : Sono arrivato ad un punto della mia esistenza in cui mi sento come Aaron Rodgers, ho disperatamente bisogno di un c… - sdwoodleybr : (c) e (fonte): - psychobizzle : Pensi di essere un fallimento? Shailene Woodley si è limonata Theo James e Sam Claflin e tu no, feeling worse now? -