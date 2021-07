Samantha Curcio svela i motivi della fine della storia con Alessio Ceniccola | “Non riesco a stare in una storia dove manca tutto” VIDEO

(Di lunedì 19 luglio 2021) Nel corsonotte appena trascorsa,hato tutti iper i quali laconè giunta alla. Erano settimane che tra i due vigeva il gelo e che i fan erano curiosi di sapere cosa stesse accadendo. Le recenti foto trapelate sull’ex corteggiatore di Uomini e Donne, in L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: La reazione di Alessio Ceniccola non si è fatta attendere. - fanpage : La reazione di Alessio Ceniccola non si è fatta attendere. - infoitcultura : Uomini e Donne, è finita tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola: l’annuncio - infoitcultura : Uomini e Donne, Samantha Curcio 'Con Alessio è finita', l'annuncio sui social - infoitcultura : Samantha Curcio lascia Alessio Ceniccola con un post sui social, la reazione dell'ex corteggiatore -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Curcio

Anche un'altra coppia di quest'edizione di Uomini e Donne purtroppo non è sopravvissuto all'estate, e questa volta Temptation Island non è stato complice. Stiamo parlando die Alessio Cennicola. Da tempo si parlava di una presunta crisi tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi e adesso è finalmente arrivata la conferma della loro ...Cosa c'è dietro all'addio die Alessio. Lo scorso maggioha scelto Alessio Ceniccola a Uomini e Donne . Dopo appena due mesi di storia ieri l'ex tronista ha annunciato la rottura con il fidanzato., la dura replica di Alessio ...Uomini e Donne, Samantha Curcio e Alessio Cennicola si sono lasciati: dopo l'annuncio della rottura arriva lo sfogo di lui: cosa è successo ...Samantha Curcio rompe il silenzio e spiega cosa l'ha spinta a chiudere definitivamente la sua relazione con Alessio Cennicola.