Ritiro Palermo, lavori in corso: innesti, addii e nodi da sciogliere per Filippi (Di lunedì 19 luglio 2021) “Anche per i rosanero, e? tempo di voltare pagina, dopo una stagione chiusa con un settimo posto in campionato e l’eliminazione al primo turno della fase nazionale dei play-off “. Così l’edizione odierna del Giornale di... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 luglio 2021) “Anche per i rosanero, e? tempo di voltare pagina, dopo una stagione chiusa con un settimo posto in campionato e l’eliminazione al primo turno della fase nazionale dei play-off “. Così l’edizione odierna del Giornale di...

Advertising

Mediagol : Ritiro Palermo, lavori in corso: innesti, addii e nodi da sciogliere per Filippi - Mediagol : Palermo, da Crivello a Somma: in ritiro anche gli esuberi. Le ultime - ILOVEPACALCIO : #Palermo: tre elementi delle giovanili in ritiro. C'è anche Giacomo #Corona, figlio di 'Re Giorgio' - PalermoCalcMerc : Oggi l'allenatore del Palermo Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alle ore 14:00, direttamente dalla se… - Mediagol : Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo in ritiro tra ambizioni e organico rebus” -