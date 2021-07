Pjanic via da Barcellona: tre club su di lui (Di lunedì 19 luglio 2021) Miralem Pjanic e il Barcellona sono pronti a salutarsi. Secondo quanto raccolto da TMW attraverso fonti vicine al giocatore, questa settimana potrebbe essere decisiva per consumare l’addio dopo una sola stagione insieme. Il centrocampista ha tanto mercato Il bosniaco è fuori dal progetto tecnico blaugrana e sogna di tornare alla Juventus con Allegri in panchina, ma in attesa di un passo da Torino (la priorità a centrocampo oggi è Manuel Locatelli e Pjanic potrebbe arrivare solo con la contemporanea uscita di un altro centrocampista) sta inevitabilmente ascoltando insieme al suo entourage anche le offerte degli altri ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 luglio 2021) Miraleme ilsono pronti a salutarsi. Secondo quanto raccolto da TMW attraverso fonti vicine al giocatore, questa settimana potrebbe essere decisiva per consumare l’addio dopo una sola stagione insieme. Il centrocampista ha tanto mercato Il bosniaco è fuori dal progetto tecnico blaugrana e sogna di tornare alla Juventus con Allegri in panchina, ma in attesa di un passo da Torino (la priorità a centrocampo oggi è Manuel Locatelli epotrebbe arrivare solo con la contemporanea uscita di un altro centrocampista) sta inevitabilmente ascoltando insieme al suo entourage anche le offerte degli altri ...

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Pjanic via dal Barça gratis (o quasi): lui aspetta la Juve, ma si muovono altri tre club - Cucciolina96251 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Pjanic via dal Barça gratis (o quasi): lui aspetta la Juve, ma si muovono altri tre club - Yuro_23 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Pjanic via dal Barça gratis (o quasi): lui aspetta la Juve, ma si muovono altri tre club - TuttoMercatoWeb : TMW - Pjanic via dal Barça gratis (o quasi): lui aspetta la Juve, ma si muovono altri tre club - Frankjuve2 : @frankleggiero Ramsey andrà via solo se ci sarà lo scambio con Pjanic. O resta anche lui -