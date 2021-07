Oroscopo Leone | domani 20 luglio | amore | lavoro e fortuna

(Di lunedì 19 luglio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 20? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Il cielo che attende voi amici delin questa giornata di martedì sembra essere piuttosto buono, seppur la Luna non sia assolutamente in una posizione simpatica. In generale, il luminare notturno dovrebbe crearvi un notevole senso di disagio, facendovi incappare in ritardi e incomprensioni, sia sul ...

Advertising

OroscopoLeone : 19/lug/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - AstrOroscopo : @IlMattinoFoggia la Classifica stelline e l'#oroscopo di oggi, lunedì 19 luglio! Primi sei segni-->… - AstrOroscopo : @gioacchinobelli Le stelline di OGGI e l'#oroscopo di lunedì 19 luglio! - Primi sei segni-->… - gioacchinobelli : RT @AstrOroscopo: A voi la Classifica stelline e (piacendo) l'#oroscopo di OGGI, lunedì 19 luglio! - Primi sei segni--> -

Ultime Notizie dalla rete : Oroscopo Leone

Come amici Marte e, fino a giovedì Venere, sostituita poi dal Sole che passa in, mentre lei se ne esce trasferendosi in Vergine. Forse non avete fatto i conti con la Luna però, che proprio lo ...Buone, invece, le prospettive lavorative!di domani di 20 luglio: leggi l'articolo completo Vai all'di oggi 19 luglioOcchio alla Luna nel corso di questa ...Le previsioni per l'oroscopo del 20 luglio per i nati sotto il segno del Leone, una giornata positiva, ma certamente non eccelsa, vi attende all’orizzonte ...Cosa vi aspetta questa settimana? Marlena, la nostra astrologa, ha interrogato le stelle e questo è il responso che vi attende tutti, segno per segno!