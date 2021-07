Olimpiadi: 21 contatti stretti legati a componenti squadra calcio sudafricana positivi al covid (Di lunedì 19 luglio 2021) Tokyo, 19 lug. (Adnkronos) – Il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Tokyo ha detto di aver identificato 21 persone, come stretti contatti dei tre membri della squadra di calcio maschile sudafricana, che sono risultati positivi al coronavirus nel villaggio olimpico degli atleti. I tre – due giocatori Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi, oltre a un analista video – sono i primi casi confermati tra le squadre olimpiche nel villaggio nella zona del lungomare di Tokyo. Il Sudafrica affronterà giovedì i padroni di casa del Giappone, quando il torneo di calcio olimpico ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) Tokyo, 19 lug. (Adnkronos) – Il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Tokyo ha detto di aver identificato 21 persone, comedei tre membri delladimaschile, che sono risultatial coronavirus nel villaggio olimpico degli atleti. I tre – due giocatori Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi, oltre a un analista video – sono i primi casi confermati tra le squadre olimpiche nel villaggio nella zona del lungomare di Tokyo. Il Sudafrica affronterà giovedì i padroni di casa del Giappone, quando il torneo diolimpico ...

